Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Matko Miljevic - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Matko Miljevic
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монреаль Импакт 22 1 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:3 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    09.10.2022 64' -90' Интер (Майами) 1:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    02.10.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    18.09.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    14.09.2022 46' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 3:2 Чикаго Файр (Чикаго)
    10.09.2022 82' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    89'
    05.09.2022 86' -90' Торонто (Торонто) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    01.09.2022 65' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    21.08.2022 77' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    90'
    14.08.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 2:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    07.08.2022 89' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Интер (Майами)
    04.08.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    31.07.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 0:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    24.07.2022 63' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    17.07.2022 1' -60' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:0 Торонто (Торонто)
    10.07.2022 1' -71' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    05.07.2022 46' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    90'
    30.06.2022 1' -71' Сиэтл (Сиэтл) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    26.06.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 2:1 Шарлотт (Шарлотт)
    19.06.2022 1' -72' Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Остин (Остин)
    29.05.2022 84' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 4:3 Цинциннати (Цинциннати)
    22.05.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    19.05.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 2:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    15.05.2022 76' -90' Шарлотт (Шарлотт) 0:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    07.05.2022 87' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 4:1 Орландо Сити (Орландо)
    30.04.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    23.04.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    09.04.2022 70' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    02.04.2022 68' -90' Цинциннати (Цинциннати) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    19.03.2022 79' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 3:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    82'
    12.03.2022 1' -90' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 4:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    36'
    06.03.2022 90' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    27.02.2022 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    • Читайте нас: 
    11