Дапо Мебуде - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Дапо
|Фамилия
|Мебуде
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 2001 (21 год)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Дапо
|Фамилия
|Мебуде
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 2001 (21 год)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Остенде
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|20.10.2022
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|1:6
|Юнион СЖ (Брюссель)