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    Дапо Мебуде - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Дапо
    Фамилия Мебуде
    Команда Остенде
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июля 2001 (21 год)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остенде 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.12.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Остенде (Остенде)
    20.10.2022 1' -90' Антверпен (Антверпен) 3:0 Остенде (Остенде)
    16.10.2022 Был в запасе Остенде (Остенде) 1:6 Юнион СЖ (Брюссель)
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