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Вулверхэмптон
Джон Радди
Статистика
€ 100 тыс
Джон Радди - статистика
Вулверхэмптон
24 октября 1986 (39), Сент-Айвс
#26 | Вратарь
193 см | 96 кг
Англия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвертон
1 : 0
16.09.2026
Вулверхэмптон
Был в запасе
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Англия. Кубок лиги 2024/2025
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ньюкасл
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ньюкасл
1 : 0
01.10.2024
Уимблдон
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Ноттингем Форест
1 : 1
28.08.2024
Ньюкасл
Был в запасе
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