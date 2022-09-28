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    Витиньо - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Витор
    Фамилия дос Сантос
    Команда Атлетико Паранаэнсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 апреля 1999 (23 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Паранаэнсе 22 2 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -79' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    06.11.2022 1' -70' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    02.11.2022 1' -87' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:2 Гойас (Гояния)
    26.10.2022 66' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:3 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.10.2022 46' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    67'
    17.10.2022 1' -56' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    09.10.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    06.10.2022 1' -85' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Форталеза (Форталеза)
    02.10.2022 1' -84' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    20'
    28.09.2022 1' -47' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    11.09.2022 1' -51' Аваи (Флорианополис) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    32' 51'
    22.08.2022 62' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    14.08.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 5:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.08.2022 1' -81' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    31.07.2022 70' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    24.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    16.06.2022 55' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    15.05.2022 1' -45' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    08.05.2022 1' -81' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Сеара (Форталеза)
    69'
    30.04.2022 62' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    23.04.2022 1' -84' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 1' -61' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.04.2022 62' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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