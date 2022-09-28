Витиньо - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Витор
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Витор
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|2
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -79'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|06.11.2022
|1' -70'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2022
|1' -87'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|26.10.2022
|66' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.10.2022
|46' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|67'
|17.10.2022
|1' -56'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|09.10.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.10.2022
|1' -85'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Форталеза (Форталеза)
|02.10.2022
|1' -84'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|20'
|28.09.2022
|1' -47'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|11.09.2022
|1' -51'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|32' 51'
|22.08.2022
|62' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|14.08.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.08.2022
|1' -81'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|31.07.2022
|70' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|16.06.2022
|55' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|15.05.2022
|1' -45'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|1' -81'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|69'
|30.04.2022
|62' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|23.04.2022
|1' -84'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -61'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.04.2022
|62' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)