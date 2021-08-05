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    Григор Агекян - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Григор
    Фамилия Агекян
    Команда Алашкерт
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 апреля 1996 (27 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алашкерт 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 87' -89' Алашкерт (Мартуни) 0:0 Рейнджерс (Глазго)
    19.08.2021 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:0 Алашкерт (Мартуни)
    12.08.2021 97' -120' Алашкерт (Мартуни) 3:2 Кайрат (Алматы)
    05.08.2021 Был в запасе Кайрат (Алматы) 0:0 Алашкерт (Мартуни)
    Россия
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