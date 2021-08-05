Жозе Эмбалу - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Эмбалу
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 мая 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Эмбалу
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 мая 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алашкерт
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -87'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:0
|Рейнджерс (Глазго)
|19.08.2021
|1' -89'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Алашкерт (Мартуни)
|12.08.2021
|1' -82'
|Алашкерт (Мартуни)
|3:2
|Кайрат (Алматы)
|43' 50'
|05.08.2021
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|0:0
|Алашкерт (Мартуни)