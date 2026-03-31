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Борнмут
Амин Адли
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€ 20 млн
Амин Адли - статистика
Борнмут
10 мая 2000 (26)
#21 | Нападающий
174 см
Марокко | Франция
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Марокко
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0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Марокко
2 : 1
31.03.2026
Парагвай
69' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Марокко
1 : 1
27.03.2026
Эквадор
Был в запасе
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