Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 1
Команды
Нефтяник
Магомеднур Исаев
Статистика
Магомеднур Исаев - статистика
Нефтяник
29 марта 2000 (26)
#4 | Полузащитник
185 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Севастополь
2 : 2
17.10.2026
Нефтяник
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтяник
18
1
1
2
2
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
1' - 45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Севастополь
2 : 2
17.10.2026
Нефтяник
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
1' - 77'
44'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Нефтяник
1 : 1
26.09.2026
Нарт
1' - 90'
35'
46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нефтяник
0 : 0
19.09.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Нефтяник
0 : 2
22.08.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 51'
51'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Нефтяник
1 : 6
08.08.2026
Кызылташ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Ростов-2
5 : 0
01.08.2026
Нефтяник
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
2 : 1
24.07.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
1' - 90'
59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Заря Луганск РФ
3 : 0
30.05.2026
Нефтяник
1' - 75'
75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Нефтяник
3 : 0
16.05.2026
Динамо-2 Мх
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Астрахань
3 : 1
08.05.2026
Нефтяник
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
02.05.2026
Нефтяник
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Нефтяник
1 : 0
25.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Нефтяник
0 : 3
11.04.2026
Севастополь
Был в запасе
Главные новости
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
Фото
Максименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
2
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
3
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
3
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
3
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
4
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
5
Реакция Мостового на очередное удаление Максименко
Вчера, 21:53
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+