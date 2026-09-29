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Англия. Чемпионшип
Команды
Блэкберн
Андри Гудьонсен
Статистика
€ 2,80 млн
Андри Гудьонсен - статистика
Блэкберн
29 января 2002 (24), Лондон
#22 | Нападающий
188 см
Исландия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
1' - 75'
13'
39'
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
1' - 85'
45'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Портсмут
2 : 2
19.09.2026
Блэкберн
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
3 : 1
12.09.2026
Миллуолл
70' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Престон
2 : 1
05.09.2026
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Линкольн
0 : 0
01.09.2026
Блэкберн
1' - 90'
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Блэкберн
1 : 2
25.08.2026
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Бертон Альбион
1 : 2
08.08.2026
Блэкберн
62' - 90'
81'
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