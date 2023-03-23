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    Андри Гудьонсен - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Андри
    Фамилия Гудьонсен
    Команда Реал
    Состав Молодежный
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 января 2002 (21 год)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Исландия 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2023 65' -90' Лихтенштейн 0:7 Исландия
    85'
    23.03.2023 82' -90' Босния и Герцеговина 3:0 Исландия
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