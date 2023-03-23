Андри Гудьонсен - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Андри
|Фамилия
|Гудьонсен
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 2002 (21 год)
|Рост
|188
|Имя
|Андри
|Фамилия
|Гудьонсен
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 2002 (21 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Исландия
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.03.2023
|65' -90'
|Лихтенштейн
|0:7
|Исландия
|85'
|23.03.2023
|82' -90'
|Босния и Герцеговина
|3:0
|Исландия