Руслан Лисакович - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Лисакович
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 2002 (21 год)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Лисакович
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 2002 (21 год)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.04.2023
|Был в запасе
|Родина
|2:0
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 27 тур
|26.03.2023
|Был в запасе
|Акрон
|2:0
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 24 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Динамо Мх
|1:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|14
|3
|4
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|42'
|24.10.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|20.10.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|03.09.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|21.08.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|13.08.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|08.07.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|02.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|41'
|25.06.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|18.06.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|74'
|21.05.2022
|46' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|46'
|15.05.2022
|46' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|01.05.2022
|70' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|45'
|23.04.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)