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    Руслан Лисакович - статистика

    #71 | Полузащитник
    Имя Руслан
    Фамилия Лисакович
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 марта 2002 (21 год)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.04.2023 Был в запасе Родина 2:0 Динамо Мх Россия. Первая лига, 27 тур
    26.03.2023 Был в запасе Акрон 2:0 Динамо Мх Россия. Первая лига, 24 тур
    19.03.2023 Был в запасе Динамо Мх 1:0 Краснодар-2 Россия. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ислочь 14 3 4 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 3:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    42'
    24.10.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 3:1 Ислочь (Минский район)
    20.10.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    03.09.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 2:3 Энергетик-БГУ (Минск)
    27.08.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    21.08.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    13.08.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    08.07.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 2:0 Витебск (Витебск)
    02.07.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    41'
    25.06.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 Гомель (Гомель)
    18.06.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 0:1 Ислочь (Минский район)
    74'
    21.05.2022 46' -90' Белшина (Бобруйск) 2:1 Ислочь (Минский район)
    46'
    15.05.2022 46' -90' Ислочь (Минский район) 0:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    01.05.2022 70' -90' Ислочь (Минский район) 2:0 Минск (Минск)
    45'
    23.04.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
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