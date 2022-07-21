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    Калоян Крастев - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Калоян
    Фамилия Крастев
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город София
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 января 1999 (24 года)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Базель (Базель) 2:0 ЦСКА (София)
    18.08.2022 Был в запасе ЦСКА (София) 1:0 Базель (Базель)
    11.08.2022 Был в запасе Сент Патрикс (Дублин) 0:2 ЦСКА (София)
    21.07.2022 59' -90' Македония ГП (Скопье) 0:0 ЦСКА (София)
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