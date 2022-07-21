Калоян Крастев - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Калоян
|Фамилия
|Крастев
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 1999 (24 года)
|Рост
|189
|Имя
|Калоян
|Фамилия
|Крастев
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 1999 (24 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|18.08.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Сент Патрикс (Дублин)
|0:2
|ЦСКА (София)
|21.07.2022
|59' -90'
|Македония ГП (Скопье)
|0:0
|ЦСКА (София)