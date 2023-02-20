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    Астрит Селмани - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Астрит
    Фамилия Селмани
    Команда Хапоэль БШ
    Состав Основной
    Родной город Мальме
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 мая 1997 (25 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    27.02.2023 1' -59' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:1 Брондбю (Бреннбю)
    2'
    20.02.2023 46' -90' Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
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