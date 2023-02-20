Астрит Селмани - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Астрит
|Фамилия
|Селмани
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальме
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Астрит
|Фамилия
|Селмани
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальме
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|27.02.2023
|1' -59'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|2'
|20.02.2023
|46' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)