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    Давид Домгени - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Домгени
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 мая 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люцерн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -89' Фейеноорд (Роттердам) 3:0 Люцерн (Люцерн)
    05.08.2021 63' -89' Люцерн (Люцерн) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
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