Давид Домгени - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Домгени
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Домгени
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -89'
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:0
|Люцерн (Люцерн)
|05.08.2021
|63' -89'
|Люцерн (Люцерн)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)