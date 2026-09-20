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Кипр. Первый дивизион
Команды
Олимпиакос Никосия
Марк Тамаш
Статистика
€ 200 тыс
Марк Тамаш - статистика
Олимпиакос Никосия
28 октября 1993 (32)
#24 | Защитник
192 см
Венгрия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония Арадипу
1 : 1
20.09.2026
Олимпиакос Никосия
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
13.09.2026
Омония 29-го мая
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Венгрия. Национальный чемпионат 2025/2026
Румыния. Лига I 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтчи
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Бешикташ
2 : 1
17.08.2023
Нефтчи
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Нефтчи
1 : 3
10.08.2023
Бешикташ
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Нефтчи
2 : 0
03.08.2023
Железничар
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Железничар
2 : 2
27.07.2023
Нефтчи
1' - 90'
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