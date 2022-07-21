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    Хонатан Родригес - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Хонатан
    Фамилия Родригес
    Команда Сепси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 1990 (32 года)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сепси 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 62' -90' Юргорден (Стокгольм) 3:1 Сепси (Сфынту-Георге)
    86'
    04.08.2022 60' -90' Сепси (Сфынту-Георге) 1:3 Юргорден (Стокгольм)
    63'
    28.07.2022 Был в запасе Олимпия (Любляна) 2:1
    (2:4)п    		 Сепси (Сфынту-Георге)
    21.07.2022 77' -90' Сепси (Сфынту-Георге) 3:1 Олимпия (Любляна)
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