Хонатан Родригес - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Хонатан
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Имя
|Хонатан
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Сепси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сепси
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|62' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|86'
|04.08.2022
|60' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|63'
|28.07.2022
|Был в запасе
|Олимпия (Любляна)
|2:1
(2:4)п
|Сепси (Сфынту-Георге)
|21.07.2022
|77' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|3:1
|Олимпия (Любляна)