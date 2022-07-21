Годсвей Донье - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Годсвей
|Фамилия
|Донье
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Годсвей
|Фамилия
|Донье
|Команда
|Нефтчи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -123'
|Рапид (Вена)
|2:0
|Нефтчи (Баку)
|111'
|04.08.2022
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|2:1
|Рапид (Вена)
|28.07.2022
|1' -90'
|Нефтчи (Баку)
|3:0
|Арис (Лимассол)
|38'
|21.07.2022
|1' -90'
|Арис (Лимассол)
|2:0
|Нефтчи (Баку)
|82'