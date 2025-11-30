Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Резан Корлу - статистика

Кристиансунд
7 августа 1997 (29)
#10 | Полузащитник
171 см
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристиансунд
26
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 3
30.11.2025
Тромсе
63' - 90'
71'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
1' - 73'
19'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Фредрикстад
3 : 1
02.11.2025
Кристиансунд
1' - 85'
31'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 3
26.10.2025
ХамКам
1' - 71'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
19.10.2025
Кристиансунд
66' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
2 : 1
04.10.2025
Мольде
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
2 : 0
21.09.2025
Хаугесунд
69' - 90'
71'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Кристиансунд
2 : 2
31.08.2025
Бранн
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
25.08.2025
Кристиансунд
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Кристиансунд
2 : 2
17.08.2025
Сандефьорд
1' - 64'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
0 : 5
26.07.2025
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сандефьорд
6 : 0
20.07.2025
Кристиансунд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Кристиансунд
0 : 0
13.07.2025
Сарпсборг 08
1' - 17'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
1 : 1
05.07.2025
Буде-Глимт
55' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Хаугесунд
0 : 0
29.06.2025
Кристиансунд
1' - 81'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Бранн
4 : 2
01.06.2025
Кристиансунд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Кристиансунд
0 : 1
25.05.2025
Викинг
1' - 84'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Мольде
0 : 1
16.05.2025
Кристиансунд
1' - 90'
82'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Кристиансунд
0 : 1
11.05.2025
Фредрикстад
1' - 87'
73'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стремсгодсет
1 : 2
04.05.2025
Кристиансунд
1' - 88'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Русенборг
1 : 1
01.05.2025
Кристиансунд
1' - 10'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Кристиансунд
0 : 2
27.04.2025
Волеренга
1' - 69'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Тромсе
2 : 3
20.04.2025
Кристиансунд
1' - 71'
26'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Викинг
3 : 1
10.04.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Кристиансунд
2 : 1
06.04.2025
Брюне
1' - 90'
43'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
ХамКам
2 : 1
30.03.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Главные новости
ФотоРПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
6
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
5
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
1
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
7
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
3
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
01:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+