Йенс-Мартин Гаммельбю - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Йенс-Мартин
|Фамилия
|Гаммельбю
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Йенс-Мартин
|Фамилия
|Гаммельбю
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -46'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Виборг (Виборг)
|06.11.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|30.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|2'
|23.10.2022
|58' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|16.10.2022
|84' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|09.10.2022
|66' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:3
|Брондбю (Бреннбю)
|02.10.2022
|86' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.09.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|60'
|11.09.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|04.09.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)