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МЛС 2026
Команды
Шарлотт
Давид Шнегг
Статистика
€ 1,50 млн
Давид Шнегг - статистика
Шарлотт
29 сентября 1998 (28)
#23 | Защитник
185 см
Австрия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
70' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 69'
47'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
81'
68'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Австрия. Бундеслига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
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Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
16
2
2
5
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Шарлотт
0 : 1
27.09.2026
Чикаго Файр
70' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 69'
47'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
81'
68'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 0
06.09.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
30.08.2026
Шарлотт
1' - 85'
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 3
20.08.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.08.2026
Шарлотт
69' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
1 : 0
24.05.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 58'
13'
58'
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
3 : 1
17.05.2026
Торонто
1' - 90'
35'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 1
14.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
03.05.2026
Шарлотт
1' - 90'
58'
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
4 : 2
26.04.2026
Шарлотт
35' - 90'
85'
США. МЛС, 9 тур
Орландо Сити
4 : 1
23.04.2026
Шарлотт
81' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
19.04.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
1 : 2
12.04.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 1
05.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
6 : 1
22.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
75' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Шарлотт
0 : 0
15.03.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
3 : 1
08.03.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
01.03.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Сент-Луис
1 : 1
21.02.2026
Шарлотт
69' - 90'
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