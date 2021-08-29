Джулиано Симеоне - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Джулиано
|Фамилия
|Симеоне
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 декабря 2002 (20 лет)
|Имя
|Джулиано
|Фамилия
|Симеоне
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 декабря 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Реал (Мадрид)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|20.04.2022
|90' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Гранада (Гранада)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|11.03.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:3
|Хетафе (Хетафе)
|02.01.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Эльче (Эльче)