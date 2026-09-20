Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Атлетико
Джулиано Симеоне
Статистика
€ 40 млн
Джулиано Симеоне - статистика
Атлетико
18 декабря 2002 (23)
#20 | Нападающий
Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
1' - 90'
59'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
68' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
1' - 90'
90'
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
2 : 1
09.09.2026
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 59'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Клубный чемпионат мира 2025
Лига чемпионов 2025/2026
Суперкубок Испании 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Олимпиада 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико
7
2
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
1' - 90'
59'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
68' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 59'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 2
23.08.2026
Вильярреал
1' - 90'
85'
59'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2 : 0
19.08.2026
Малага
57' - 90'
Главные новости
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
6
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
3
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
01:51
1
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+