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    Джулиано Симеоне - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Джулиано
    Фамилия Симеоне
    Команда Атлетико
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 декабря 2002 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Севилья (Севилья)
    11.05.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    08.05.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Реал (Мадрид)
    30.04.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    20.04.2022 90' -90' Атлетико (Мадрид) 0:0 Гранада (Гранада)
    19.03.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    11.03.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    12.02.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:3 Хетафе (Хетафе)
    02.01.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    29.08.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:2 Вильярреал (Вильярреал)
    22.08.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Эльче (Эльче)
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