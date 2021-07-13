Яков-Антон Василь - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Яков-Антон
|Фамилия
|Василь
|Команда
|Локомотива
|Состав
|Основной
|Родной город
|Задар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 2002 (20 лет)
|Имя
|Яков-Антон
|Фамилия
|Василь
|Команда
|Локомотива
|Состав
|Основной
|Родной город
|Задар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июня 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2021
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|3:0
|Динамо (Загреб)
|04.08.2021
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Легия (Варшава)
|27.07.2021
|87' -89'
|Омония (Никосия)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|13.07.2021
|Был в запасе
|Валюр (Рейкьявик)
|0:2
|Динамо (Загреб)