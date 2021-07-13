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    Яков-Антон Василь - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Яков-Антон
    Фамилия Василь
    Команда Локомотива
    Состав Основной
    Родной город Задар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июня 2002 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2021 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 3:0 Динамо (Загреб)
    04.08.2021 Был в запасе Динамо (Загреб) 1:1 Легия (Варшава)
    27.07.2021 87' -89' Омония (Никосия) 0:1 Динамо (Загреб)
    13.07.2021 Был в запасе Валюр (Рейкьявик) 0:2 Динамо (Загреб)
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