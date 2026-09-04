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€ 600 тыс

Франко Руссо - статистика

Лусаил
25 октября 1994 (31), Буэнос-Айрес
#4 | Защитник
186 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Лусаил
4 : 0
04.09.2026
Аль-Вакра
1' - 90'
72'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
12
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
25.05.2024
Вестерло
1' - 68'
45'
68'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Сент-Труйден
1 : 1
17.05.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
0 : 1
12.05.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
6'
80'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
3 : 1
05.05.2024
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
3 : 0
27.04.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Вестерло
1 : 1
23.04.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
81'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
20.04.2024
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
14.04.2024
Гент
1' - 87'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Стандард
0 : 0
06.04.2024
Оуд-Хеверли
1' - 77'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 3
30.03.2024
Мехелен
57' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
24.02.2024
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
17.02.2024
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Вестерло
0 : 3
03.02.2024
Оуд-Хеверли
59' - 90'
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