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Кипр. Первый дивизион
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АЕК
Брайан Оливан
Статистика
€ 800 тыс
Брайан Оливан - статистика
АЕК
1 апреля 1994 (32), Барселона
#5 | Защитник
175 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония 29-го мая
1 : 2
18.09.2026
АЕК
69' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
59' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
16
1
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Гранада
1 : 2
30.05.2026
Спортинг
73' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 1
24.05.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Кордоба
3 : 2
26.04.2026
Спортинг
66' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Спортинг
3 : 0
19.04.2026
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Бургос
1 : 0
11.04.2026
Спортинг
1' - 90'
88'
Испания. Сегунда, 34 тур
Спортинг
1 : 0
06.04.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 73'
Испания. Сегунда, 33 тур
Расинг
3 : 1
01.04.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Спортинг
1 : 1
28.03.2026
Депортиво
1' - 90'
10'
Испания. Сегунда, 31 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
22.03.2026
Спортинг
1' - 67'
Испания. Сегунда, 30 тур
Спортинг
4 : 1
15.03.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
ФК Андорра
1 : 0
08.03.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Спортинг
0 : 0
02.03.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Спортинг
2 : 2
22.02.2026
Вальядолид
1' - 67'
65'
Испания. Сегунда, 26 тур
Альбасете
1 : 1
15.02.2026
Спортинг
1' - 72'
Испания. Сегунда, 25 тур
Спортинг
2 : 1
08.02.2026
Уэска
1' - 88'
87'
Испания. Сегунда, 24 тур
Эйбар
1 : 0
01.02.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Спортинг
3 : 0
24.01.2026
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Леонеса
2 : 4
17.01.2026
Спортинг
1' - 82'
43'
58'
Испания. Сегунда, 20 тур
Спортинг
1 : 3
04.01.2026
Малага
66' - 85'
85'
Испания. Сегунда, 19 тур
Леганес
0 : 1
20.12.2025
Спортинг
Был в запасе
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