Джейсон Бертомье - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Бертомье
|Команда
|Клермон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1990 (33 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Джейсон
|Фамилия
|Бертомье
|Команда
|Клермон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1990 (33 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Клермон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|21.08.2022
|70' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|14.08.2022
|89' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:4
|Клермон (Клермон-Ферранд)