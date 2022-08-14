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    Джейсон Бертомье - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Джейсон
    Фамилия Бертомье
    Команда Клермон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 1990 (33 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Клермон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    28.08.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    21.08.2022 70' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 1:0 Ницца (Ницца)
    14.08.2022 89' -90' Реймс (Реймс) 2:4 Клермон (Клермон-Ферранд)
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