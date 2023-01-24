Фоде Фофана - статистика
#42 | Нападающий
|Имя
|Фоде
|Фамилия
|Фофана
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гронинген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Фоде
|Фамилия
|Фофана
|Команда
|ПСВ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гронинген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|24.01.2023
|76' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)