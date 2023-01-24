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    Фоде Фофана - статистика

    #42 | Нападающий
    Имя Фоде
    Фамилия Фофана
    Команда ПСВ
    Состав Молодежный
    Родной город Гронинген
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 октября 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2023 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    24.01.2023 76' -90' Эммен (Эммен) 1:0 ПСВ (Эйндховен)
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