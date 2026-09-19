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Кипр. Первый дивизион
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Анортосис
Nemanja Tošić
Статистика
Nemanja Tošić - статистика
Анортосис
#44 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 0
19.09.2026
Анортосис
1' - 46'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Анортосис
2 : 1
12.09.2026
АПОЭЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Аполлон
3 : 1
05.09.2026
Анортосис
1' - 83'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Сербия. Суперлига 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Швейцария. Суперлига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Сербия. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Депортиво
0 : 4
01.06.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Сарагоса
1 : 0
25.05.2025
Депортиво
83' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Депортиво
2 : 3
17.05.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 1
10.05.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Депортиво
5 : 1
04.05.2025
Альбасете
81' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Расинг
2 : 1
27.04.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Депортиво
0 : 0
20.04.2025
Тенерифе
1' - 57'
Испания. Сегунда, 35 тур
Мирандес
2 : 2
13.04.2025
Депортиво
1' - 90'
18'
Испания. Сегунда, 34 тур
Депортиво
1 : 0
06.04.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
29.03.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Депортиво
2 : 2
23.03.2025
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Кастельон
2 : 2
17.03.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Депортиво
1 : 1
07.03.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Овьедо
1 : 2
02.03.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Эльденсе
2 : 0
16.02.2025
Депортиво
46' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Депортиво
3 : 1
09.02.2025
Альмерия
Был в запасе
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