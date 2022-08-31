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    Георгий Гонгадзе - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Георгий
    Фамилия Гонгадзе
    Команда Факел
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 марта 1996 (26 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    44' 79'
    Статистика по турнирам
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