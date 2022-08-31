Георгий Гонгадзе - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Гонгадзе
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Гонгадзе
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|79' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|16.11.2022
|71' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.10.2022
|46' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Спартак (Москва)
|29.09.2022
|46' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|15.09.2022
|55' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|31.08.2022
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Факел (Воронеж)