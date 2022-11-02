Абу-Саид Эльдарушев - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Абу-Саид
|Фамилия
|Эльдарушев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Махачкала
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Абу-Саид
|Фамилия
|Эльдарушев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Махачкала
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 октября 2001 (21 год)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 60'
|Акрон
|0:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 21 тур
|26.02.2023
|1' - 68'
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|38'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|2
|1
|0
|0
|0
|Акрон
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -68'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|38'
|16.11.2022
|1' -61'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|02.11.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)