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    Абу-Саид Эльдарушев - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Абу-Саид
    Фамилия Эльдарушев
    Команда Акрон
    Состав Основной
    Родной город Махачкала
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 октября 2001 (21 год)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 60' Акрон 0:0 Краснодар-2 Россия. Первая лига, 21 тур
    26.02.2023 1' - 68' Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    38'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 2 1 0 0 0
    Акрон 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -68' Акрон (Тольятти) 2:0 Торпедо (Москва)
    38'
    16.11.2022 1' -61' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
    02.11.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Волгарь (Астрахань)
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