Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Казимир - статистика

Волна
7 июня 2001 (25)
#74 | Полузащитник
180 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волна
8
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Волна
3 : 3
04.07.2026
Шумбрат
74' - 90'
84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Волна
2 : 0
20.06.2026
Авангард
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Рязань
0 : 1
06.06.2026
Волна
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Квант
0 : 2
23.05.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Волна
2 : 1
16.05.2026
Салют
45' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Орел
0 : 2
08.05.2026
Волна
61' - 90'
69'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Волна
2 : 0
02.05.2026
Родина-М
61' - 90'
71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Металлург Л
2 : 1
25.04.2026
Волна
45' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Арсенал-2
0 : 3
12.04.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Волна
3 : 0
04.04.2026
Строгино
1' - 90'
Главные новости
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
23:30
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
22:22
Сафонов назвал царя сборной России
22:02
1
Карпин прокомментировал победу сборной России над Ираном
21:53
«Хватит»: президент УЕФА Чеферин выступил за отставку главы ФИФА Инфантино
21:44
1
Головин прокомментировал травму, полученную в матче сборной России
21:31
Товарищеский матч. Дубль Головина принес сборной России победу над Ираном – 2:0!
21:01
16
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
13
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+