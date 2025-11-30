Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Lars Erik Sødal - статистика

Брюне
#8 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюне
25
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
1' - 90'
40'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Брюне
0 : 3
23.11.2025
Сарпсборг 08
1' - 63'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
5 : 0
09.11.2025
Брюне
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Брюне
2 : 1
02.11.2025
Бранн
1' - 70'
36'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
25.10.2025
Брюне
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Брюне
2 : 2
18.10.2025
Русенборг
1' - 87'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
1 : 0
04.10.2025
Брюне
1' - 87'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Фредрикстад
1 : 1
20.09.2025
Брюне
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Волеренга
3 : 2
30.08.2025
Брюне
1' - 90'
79'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Брюне
2 : 2
24.08.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
ХамКам
1 : 0
17.08.2025
Брюне
1' - 90'
84'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Брюне
0 : 0
10.08.2025
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Мольде
2 : 0
03.08.2025
Брюне
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Тромсе
3 : 1
20.07.2025
Брюне
1' - 90'
44'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Брюне
1 : 0
13.07.2025
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
06.07.2025
Брюне
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Брюне
1 : 1
29.06.2025
ХамКам
1' - 61'
60'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
22.06.2025
Брюне
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Брюне
3 : 2
01.06.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Брюне
4 : 3
24.05.2025
Фредрикстад
1' - 90'
25'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Стремсгодсет
0 : 2
16.05.2025
Брюне
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Брюне
0 : 3
11.05.2025
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Русенборг
3 : 0
04.05.2025
Брюне
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Кристиансунд
2 : 1
06.04.2025
Брюне
1' - 87'
28'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Брюне
0 : 1
30.03.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
Главные новости
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
22:22
Сафонов назвал царя сборной России
22:02
1
Карпин прокомментировал победу сборной России над Ираном
21:53
«Хватит»: президент УЕФА Чеферин выступил за отставку главы ФИФА Инфантино
21:44
Головин прокомментировал травму, полученную в матче сборной России
21:31
Товарищеский матч. Дубль Головина принес сборной России победу над Ираном – 2:0!
21:01
15
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
13
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Шнякин ответил на оскорбления Губерниева
20:00
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+