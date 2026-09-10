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Катар. Лига звезд
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Аль-Садд
A. Hatim
Статистика
A. Hatim - статистика
Аль-Садд
#23 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 4 тур
Аль-Сайлия
3 : 6
10.09.2026
Аль-Садд
1' - 69'
62'
45'
62'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Катар. Лига звезд 2024/2025
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Лига чемпионов АФК 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Садд
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Садд
3 : 3
16.04.2026
Виссел Кобе
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Хиляль
3 : 3
13.04.2026
Аль-Садд
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Садд
1 : 4
17.02.2026
Аль-Иттихад
84' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Трактор
0 : 2
10.02.2026
Аль-Садд
28' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Аль-Садд
4 : 2
23.12.2025
Шабаб Аль-Ахли
81' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Вахда
3 : 1
25.11.2025
Аль-Садд
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
1 : 2
04.11.2025
Аль-Ахли
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
21.10.2025
Аль-Садд
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Садд
1 : 1
30.09.2025
Шарджа
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Аль-Шорта
1 : 1
15.09.2025
Аль-Садд
Был в запасе
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