Сантьяго Орменьо - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Орменьо
|Команда
|Леон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мехико
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Орменьо
|Команда
|Леон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мехико
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Перу
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2021
|78' -90'
|Колумбия
|3:2
|Перу
|06.07.2021
|81' -47'
|Бразилия
|1:0
|Перу
|03.07.2021
|60' -90'
|Перу
|3:3
(4:3)п
|Парагвай
|203'
|28.06.2021
|83' -89'
|Венесуэла
|0:1
|Перу
|24.06.2021
|78' -90'
|Эквадор
|2:2
|Перу
|21.06.2021
|83' -89'
|Колумбия
|1:2
|Перу