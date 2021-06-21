Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сантьяго Орменьо - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Сантьяго
    Фамилия Орменьо
    Команда Леон
    Состав Основной
    Родной город Мехико
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Перу 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.2021 78' -90' Колумбия 3:2 Перу
    06.07.2021 81' -47' Бразилия 1:0 Перу
    03.07.2021 60' -90' Перу 3:3
    (4:3)п    		 Парагвай
    203'
    28.06.2021 83' -89' Венесуэла 0:1 Перу
    24.06.2021 78' -90' Эквадор 2:2 Перу
    21.06.2021 83' -89' Колумбия 1:2 Перу
    • Читайте нас: 
    11