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Парагвай. Примера
Команды
Серро Портеньо
Гастон Хименес
Статистика
€ 300 тыс
Гастон Хименес - статистика
Серро Портеньо
27 июля 1991 (35), Формоса
#30 | Полузащитник
188 см
Парагвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 12 тур
Спортиво Триниденс
2 : 1
27.09.2026
Серро Портеньо
70' - 90'
Парагвай. Примера, 11 тур
Серро Портеньо
1 : 0
20.09.2026
Рубио Нью
80' - 90'
Парагвай. Примера, 10 тур
Гуарани
1 : 1
12.09.2026
Серро Портеньо
90' - 90'
Парагвай. Примера, 9 тур
Серро Портеньо
1 : 0
08.09.2026
Насьональ
90' - 90'
Статистика по турнирам
Парагвай. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2025
Парагвай. Примера 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Кубок Америки 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
29
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Чикаго Файр
0 : 3
20.10.2024
Нэшвилл
61' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Шарлотт
4 : 3
03.10.2024
Чикаго Файр
1' - 64'
США. МЛС, 45 тур
Чикаго Файр
1 : 1
29.09.2024
Торонто
1' - 90'
17'
США. МЛС, 43 тур
Монреаль
2 : 0
22.09.2024
Чикаго Файр
1' - 73'
США. МЛС, 42 тур
Нэшвилл
1 : 0
19.09.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Чикаго Файр
2 : 1
15.09.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Чикаго Файр
1 : 2
08.09.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Чикаго Файр
1 : 4
01.09.2024
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 2
25.08.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
65'
США. МЛС, 36 тур
Интер Майами
2 : 1
21.07.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
73'
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
0 : 1
18.07.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
0 : 0
14.07.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Сан-Хосе
1 : 0
08.07.2024
Чикаго Файр
1' - 63'
США. МЛС, 31 тур
Чикаго Файр
4 : 3
04.07.2024
Филадельфия Юнион
65' - 90'
89'
США. МЛС, 30 тур
Сиэтл
2 : 1
30.06.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
30'
США. МЛС, 28 тур
Орландо Сити
4 : 2
23.06.2024
Чикаго Файр
70' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
1 : 4
16.06.2024
Чикаго Файр
73' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.06.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
76' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Чикаго Файр
1 : 1
30.05.2024
Орландо Сити
71' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
26.05.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
1 : 3
19.05.2024
Коламбус
1' - 46'
США. МЛС, 18 тур
Чикаго Файр
0 : 1
16.05.2024
Шарлотт
67' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
0 : 1
05.05.2024
Нью-Инглэнд Революшн
79' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
0 : 4
21.04.2024
Реал Солт-Лейк
46' - 60'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
14.04.2024
Чикаго Файр
61' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
2 : 1
07.04.2024
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
3 : 0
31.03.2024
Чикаго Файр
1' - 75'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.03.2024
Чикаго Файр
1' - 77'
США. МЛС, 5 тур
Чикаго Файр
4 : 3
16.03.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
2 : 1
10.03.2024
Чикаго Файр
82' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
1 : 2
03.03.2024
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
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