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    Томас Аларкон - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Томас
    Фамилия Аларкон
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1999 (24 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 4 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    22.10.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 5:1 Кадис (Кадис)
    19.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    10.09.2022 59' -90' Кадис (Кадис) 0:4 Барселона (Барселона)
    02.09.2022 1' -90' Сельта (Виго) 3:0 Кадис (Кадис)
    20.08.2022 1' -77' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    47' 77'
    14.08.2022 65' -90' Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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