Томас Аларкон - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Аларкон
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Аларкон
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|4
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|5:1
|Кадис (Кадис)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|10.09.2022
|59' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|02.09.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|20.08.2022
|1' -77'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|47' 77'
|14.08.2022
|65' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)