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Артем Кравец
Статистика
Артем Кравец - статистика
Завершил карьеру
3 июня 1989 (37)
#11 | Нападающий
185 см | 74 кг
Украина
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Суперкубок Украины 2014
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
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Турнир четырех 2013
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Лига Европы 2010/2011
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Команда
И
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П
Ж
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Динамо К
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0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 тур
Янг Бойз
0 : 1
02.11.2017
Динамо К
Был в запасе
65'
Лига Европы, 3 тур
Динамо К
2 : 2
19.10.2017
Янг Бойз
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Партизан
2 : 3
28.09.2017
Динамо К
1' - 90'
29'
Лига Европы, 4 раунд
Динамо К
3 : 1
24.08.2017
Маритиму
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Маритиму
0 : 0
17.08.2017
Динамо К
Был в запасе
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