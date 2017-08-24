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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Маритиму
Динамо К - Маритиму: обзор матча 24 августа 2017
Динамо К
24.08.2017, четверг, 19:45
Лига Европы, 4 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Маритиму
33'
Д. Гармаш
35'
Н. Морозюк
61'
Д. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Маритиму
Желтая карточка
В. Буяльский
81'
Желтая карточка
Д. Гармаш
75'
ГОЛ! 3:0!
Д. Гонсалес
61'
Желтая карточка
Т. Кадар
52'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
36'
ГОЛ! 2:0!
Н. Морозюк
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гармаш
33'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
8'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Динамо К - Маритиму
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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