Лайам Китчинг - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Китчинг
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1999 (24 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Китчинг
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|1' - 71'
|Норвич Сити
|2:1
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|36' 71'
|30.01.2024
|1' - 90'
|Ковентри
|2:2
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|26.01.2024
|1' - 90'
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:1
|Ковентри
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|79'
|20.01.2024
|1' - 90'
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2024
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|79'