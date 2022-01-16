|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|02.03.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|3:0
|АЕК (Афины)
|20.02.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|АЕК (Афины)
|06.02.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|02.02.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|АЕК (Афины)
|30.01.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|Волос (Волос)
|23.01.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|АЕК (Афины)
|16.01.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|05.01.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|20.12.2021
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|16.12.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:1
|АЕК (Афины)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|АЕК (Афины)