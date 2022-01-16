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    Vasilios Chatziemmanouil - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Vasilios Chatziemmanouil
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 2:1 Астерас (Триполис)
    02.03.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 1:1 ПАОК (Салоники)
    27.02.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 3:0 АЕК (Афины)
    20.02.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    13.02.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 АЕК (Афины)
    06.02.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    02.02.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 АЕК (Афины)
    30.01.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 Волос (Волос)
    23.01.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:2 АЕК (Афины)
    16.01.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    05.01.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 АЕК (Афины)
    20.12.2021 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    16.12.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 АЕК (Афины)
    11.12.2021 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 АЕК (Афины)
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