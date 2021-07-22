Хильмар Якобсен - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Хильмар
|Фамилия
|Якобсен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Хильмар
|Фамилия
|Якобсен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХБ Торсхавн
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|46' -89'
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|1:0
|Маккаби (Хайфа)
|05.08.2021
|81' -89'
|Маккаби (Хайфа)
|7:2
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|27.07.2021
|74' -89'
|Будучность (Подгорице)
|0:2
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|22.07.2021
|46' -89'
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|4:0
|Будучность (Подгорице)