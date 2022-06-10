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    Мартин Марксер - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Мартин
    Фамилия Марксер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 октября 1999 (23 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 Был в запасе Молдавия 2:0 Лихтенштейн
    22.09.2022 Был в запасе Лихтенштейн 0:2 Андорра
    10.06.2022 79' -90' Андорра 2:1 Лихтенштейн
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