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Расписание матчей
Лига наций
Лихтенштейн - Сан-Марино
Лихтенштейн - Сан-Марино: обзор матча 18 ноября 2024
Лихтенштейн
18.11.2024, понедельник, 22:45
Лига наций, группа D1, 6 тур
1 : 3
Завершен
Сан-Марино
40'
А. Зеле
46'
Л. Лаццари
66'
Н. Нанни (П)
76'
А. Голинуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лихтенштейн - Сан-Марино
87'
Желтая карточка
М. Баттистини
85'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
А. Контадини
85'
Замена
Н. Джакопетти
️️️️
Н. Нанни
Замена
E. Zünd
️️️️
С. Вольфингер
77'
Желтая карточка
М. Марксер
76'
76'
ГОЛ! 1:3!
А. Голинуччи
75'
Замена
М. Муларони
️️️️
Л. Лаццари
71'
Желтая карточка
Н. Сенсоли
Замена
К. Киндл
️️️️
М. Бюхель
71'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Нанни
Желтая карточка
Л. Трабер
65'
61'
Замена
А. Голинуччи
️️️️
С. Дзаннони
61'
Замена
Н. Сенсоли
️️️️
Ф. Берарди
60'
Желтая карточка
Ф. Берарди
Желтая карточка
С. Визер
49'
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Лаццари
Пас отдал
А. Контадини
ГОЛ! 1:0!
А. Зеле
Пас отдал
Ф. Луке-Нотаро
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
(К)
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
10
Сандро Визер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Сан-Марино
1
Эдоардо Коломбо
ВР
12
Алессандро Този
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
10
Самуэле Дзаннони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
6
Андреа Контадини
ЦП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
9
Никола Нанни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Лихтенштейн
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
2
Северин Шлегель
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
20
Alessio Hasler
ЦП
19
Emanuel Zünd
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Сан-Марино
13
Пьетро Амичи
ВР
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
20
Нико Сенсоли
АП
11
Николас Джакопетти
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
3-5-1-1
1
Бюхель
5
Марксер
4
Трабер
3
Гопель
20
Вольфингер
14
Мейер
10
Бюхель
8
Зеле
10
Визер
9
Саглам
7
Луке-Нотаро
3-5-2
1
Коломбо
4
Фаббри
5
Бенвенути
12
Този
14
Валентини
23
Баттистини
21
Лаццари
6
Контадини
10
Дзаннони
9
Нанни
10
Берарди
20
Вольфингер
19
19
20
Вольфингер
10
Бюхель
13
Киндл
13
Киндл
10
Бюхель
10
Дзаннони
17
Голинуччи
17
Голинуччи
10
Дзаннони
21
Лаццари
22
Муларони
22
Муларони
21
Лаццари
10
Берарди
20
Сенсоли
20
Сенсоли
10
Берарди
9
Нанни
11
Джакопетти
11
Джакопетти
9
Нанни
6
Контадини
7
Витаиоли
7
Витаиоли
6
Контадини
Остались в запасе
Лихтенштейн
Сан-Марино
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
2
Северин Шлегель
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
20
Alessio Hasler
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
13
Пьетро Амичи
ВР
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
2
Северин Шлегель
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
20
Alessio Hasler
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Остались в запасе
13
Пьетро Амичи
ВР
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Лихтенштейн - Сан-Марино
3
3
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
15
15
Офсайды
0
2
Количество передач
422
307
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Райнпарк
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