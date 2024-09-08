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Расписание матчей
Лига наций
Гибралтар - Лихтенштейн
Гибралтар - Лихтенштейн: обзор матча 08 сентября 2024
Гибралтар
08.09.2024, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа D1, 2 тур
2 : 2
Завершен
Лихтенштейн
8'
Л. Уолкер
53'
Ф. Саглам
90+14'
Н. Хаслер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Лихтенштейн
90'
+14
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Хаслер
Замена
Л. Кашаро
️️️️
Л. Уолкер
90'
+10
Красная карточка
Д. Чиполина
90'
+7
Желтая карточка
Д. Коулинг
90'
+4
Желтая карточка
Л. Эннсли
90'
+3
90'
+1
Замена
С. Люхингер
️️️️
Л. Мейер
90'
Желтая карточка
А. Нетцер
Пенальти не реализован!
Л. Уолкер
82'
81'
Желтая карточка
А. Зеле
75'
Замена
А. Нетцер
️️️️
Ф. Луке-Нотаро
75'
Замена
М. Марксер
️️️️
К. Киндл
Замена
Д. Валарино
️️️️
И. Джолли
73'
66'
Желтая карточка
Л. Мейер
59'
Желтая карточка
К. Киндл
Желтая карточка
J. Bartolo
57'
Замена
J. Bartolo
️️️️
Т. Де Барр
57'
55'
Желтая карточка
М. Бюхель
Желтая карточка
Г. Торилья
55'
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Саглам
Пас отдал
М. Бюхель
Желтая карточка
Д. Оливейро
47'
25'
Желтая карточка
Ф. Луке-Нотаро
16'
Желтая карточка
С. Визер
ГОЛ! 1:0!
Л. Уолкер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
8
James Scanlon
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
10
Сандро Визер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
4
Николас Позо
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
21
Майкл Руис
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Лихтенштейн
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
20
Alessio Hasler
ЦП
19
Emanuel Zünd
ЦП
11
Йонас Бек
ПВ
4-1-4-1
1
Банда
2
Джолли
17
Оливейро
20
Бритто
6
Лопеш
5
Бент
12
Эннсли
22
Торилья
8
10
Уолкер
10
Де Барр
2-5-2-1
1
Бюхель
5
Бек
3
Гопель
10
Визер
18
Хаслер
10
Бюхель
8
Зеле
14
Мейер
9
Саглам
13
Киндл
7
Луке-Нотаро
2
Джолли
3
Валарино
3
Валарино
2
Джолли
10
Уолкер
7
Кашаро
7
Кашаро
10
Уолкер
10
Де Барр
18
18
10
Де Барр
13
Киндл
15
Марксер
15
Марксер
13
Киндл
7
Луке-Нотаро
15
Нетцер
15
Нетцер
7
Луке-Нотаро
14
Мейер
17
Люхингер
17
Люхингер
14
Мейер
Остались в запасе
Гибралтар
Лихтенштейн
23
Дэйл Коулинг
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
4
Николас Позо
ЦП
21
Майкл Руис
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
20
Alessio Hasler
ЦП
19
Emanuel Zünd
ЦП
11
Йонас Бек
ПВ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
23
Дэйл Коулинг
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
4
Николас Позо
ЦП
21
Майкл Руис
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
20
Alessio Hasler
ЦП
19
Emanuel Zünd
ЦП
11
Йонас Бек
ПВ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Гибралтар - Лихтенштейн
5
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Europa Sports Park, Gibraltar
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