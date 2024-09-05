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Расписание матчей
Лига наций
Сан-Марино - Лихтенштейн
Сан-Марино - Лихтенштейн: обзор матча 05 сентября 2024
Сан-Марино
05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа D1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Лихтенштейн
53'
Н. Сенсоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Марино - Лихтенштейн
90'
+1
Желтая карточка
С. Визер
Желтая карточка
М. Баттистини
87'
Замена
М. Муларони
️️️️
Л. Капиккьони
80'
Замена
Н. Джакопетти
️️️️
Н. Нанни
71'
63'
Замена
М. Марксер
️️️️
Н. Бек
63'
Замена
Л. Мейер
️️️️
E. Zünd
62'
Замена
С. Люхингер
️️️️
А. Зеле
Замена
М. Баттистини
️️️️
А. Голинуччи
62'
Замена
С. Дзаннони
️️️️
Н. Сенсоли
62'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сенсоли
53'
Желтая карточка
М. Чеволи
51'
10'
Желтая карточка
Н. Хаслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
1
Эдоардо Коломбо
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
23
Маттео Валли Казадеи
ЦП
6
Андреа Контадини
ЦП
20
Нико Сенсоли
ЦП
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
(К)
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
19
Emanuel Zünd
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
18
Николас Хаслер
(К)
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
10
Самуэле Дзаннони
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
14
Джакомо Валентини
ЦП
11
Николас Джакопетти
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
20
Alessio Hasler
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
11
Йонас Бек
ПВ
4-5-1
1
Коломбо
12
Този
5
Чеволи
2
Бенвенути
6
Росси
6
Контадини
20
Сенсоли
8
Капиккьони
17
Голинуччи
23
Валли Казадеи
9
Нанни
2-5-2-1
1
Бюхель
5
Бек
3
Гопель
19
18
Хаслер
10
Бюхель
8
Зеле
10
Визер
9
Саглам
20
Вольфингер
7
Луке-Нотаро
17
Голинуччи
23
Баттистини
23
Баттистини
17
Голинуччи
20
Сенсоли
10
Дзаннони
10
Дзаннони
20
Сенсоли
8
Капиккьони
22
Муларони
22
Муларони
8
Капиккьони
9
Нанни
11
Джакопетти
11
Джакопетти
9
Нанни
5
Бек
5
Марксер
5
Марксер
5
Бек
19
14
Мейер
14
Мейер
19
8
Зеле
17
Люхингер
17
Люхингер
8
Зеле
Остались в запасе
Сан-Марино
Лихтенштейн
13
Маттео Цаволи
ВР
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
20
Alessio Hasler
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
11
Йонас Бек
ПВ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
5
Томмазо Бенвенути
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
14
Джакомо Валентини
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
23
Mirco De Angelis
ЦФ
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
20
Alessio Hasler
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
11
Йонас Бек
ПВ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Сан-Марино - Лихтенштейн
2
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
13
21
Офсайды
3
3
Количество передач
314
442
Сейвы
0
1
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Сан-Марино Стэдиум
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