Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Лихтенштейн - Гибралтар
Лихтенштейн - Гибралтар: обзор матча 13 октября 2024
Лихтенштейн
13.10.2024, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа D1, 4 тур
0 : 0
Завершен
Гибралтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лихтенштейн - Гибралтар
Пенальти не реализован!
Н. Хаслер
90'
+5
90'
+3
Вторая желтая
Д. Бент
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бент
90'
Замена
J. Bartolo
️️️️
Т. Де Барр
90'
Замена
Л. Кашаро
️️️️
К. Ронан
Замена
С. Вольфингер
️️️️
А. Зеле
64'
Замена
Л. Мейер
️️️️
К. Киндл
64'
Желтая карточка
М. Марксер
51'
Замена
Ф. Луке-Нотаро
️️️️
Д. Саланович
46'
Желтая карточка
Л. Трабер
38'
28'
Желтая карточка
И. Джолли
Желтая карточка
Д. Саланович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
18
Николас Хаслер
(К)
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
8
James Scanlon
ЦП
10
Лайам Уолкер
(К)
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Лихтенштейн
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
19
Emanuel Zünd
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Гибралтар
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
13
Harry Victor
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
3-4-2-1
1
Бюхель
5
Марксер
4
Трабер
3
Гопель
18
Хаслер
10
Бюхель
8
Зеле
17
Люхингер
13
Киндл
9
Саглам
11
Саланович
3-1-5-1
1
Банда
17
Оливейро
6
Лопеш
2
Джолли
5
Бент
8
Ронан
12
Эннсли
8
10
Уолкер
4
Позо
10
Де Барр
13
Киндл
14
Мейер
14
Мейер
13
Киндл
8
Зеле
20
Вольфингер
20
Вольфингер
8
Зеле
11
Саланович
7
Луке-Нотаро
7
Луке-Нотаро
11
Саланович
8
Ронан
7
Кашаро
7
Кашаро
8
Ронан
10
Де Барр
18
18
10
Де Барр
Остались в запасе
Лихтенштейн
Гибралтар
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
19
Emanuel Zünd
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
13
Harry Victor
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
19
Emanuel Zünd
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
13
Harry Victor
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
17
Liam Jessop
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Лихтенштейн - Гибралтар
3
1
2
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
17
10
Офсайды
2
3
Количество передач
439
283
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
2
4
Удары из пределов штрафной
1
0
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Райнпарк
Новости команд
Все
Лихтенштейн
Гибралтар
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+