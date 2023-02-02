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    Степан Мельников - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Степан
    Фамилия Мельников
    Команда Ростов
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Ростов 1:3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур
    22.02.2023 Был в запасе Ростов 1:1 Урал Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    11.02.2023 79' - 90' Ростов 0:4 Краснодар Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2023 1' - 46' Сочи 3:0 Ростов Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 79' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:4 Краснодар (Краснодар)
    06.02.2023 1' -46' Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    02.02.2023 46' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0
    (1:2)п    		 Спартак (Москва)
    209'
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