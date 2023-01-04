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    Тиагу Дантас - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Тиагу
    Фамилия Дантас
    Команда ПАОК
    Состав Основной
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 декабря 2000 (22 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' ПАОК 6:0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе ПАС 0:0 ПАОК Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 81' ПАОК 2:0 АЕК Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе Астерас 2:2 ПАОК Греция. Суперлига, 22 тур
    05.02.2023 1' - 72' ПАОК 0:0 Олимпиакос Греция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 21 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    25.02.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:0 ПАОК (Салоники)
    19.02.2023 1' -81' ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    13.02.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:2 ПАОК (Салоники)
    05.02.2023 1' -72' ПАОК (Салоники) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    30.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 3:2 Левадиакос (Левадия)
    10' 45'
    22.01.2023 73' -90' Панатинаикос (Афины) 0:3 ПАОК (Салоники)
    14.01.2023 73' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    07.01.2023 1' -80' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    27'
    04.01.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:0 Арис (Салоники)
    28.12.2022 85' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 ПАОК (Салоники)
    22.12.2022 89' -90' Панетоликос (Агринио) 0:2 ПАОК (Салоники)
    13.11.2022 84' -90' ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 76' -90' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 ПАС (Яннина)
    30.10.2022 1' -66' АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    41'
    23.10.2022 1' -67' ПАОК (Салоники) 2:2 Астерас (Триполис)
    17.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:2 ПАОК (Салоники)
    89'
    09.10.2022 1' -61' Левадиакос (Левадия) 1:1 ПАОК (Салоники)
    02.10.2022 1' -76' ПАОК (Салоники) 1:2 Панатинаикос (Афины)
    18.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАОК (Салоники)
    12.09.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    04.09.2022 1' -59' Арис (Салоники) 0:0 ПАОК (Салоники)
    28.08.2022 1' -76' ПАОК (Салоники) 2:1 Атромитос (Перистери)
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