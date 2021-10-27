Владислав Игнатенко - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Игнатенко
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1998 (25 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Игнатенко
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1998 (25 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2022
|46' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|6:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|27.10.2021
|62' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Урал (Екатеринбург)