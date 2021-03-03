Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Antoine Valerio - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Antoine Valerio
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -71' Ренн (Ренн) 2:0 Ним (Ним)
    16.05.2021 Был в запасе Ним (Ним) 2:5 Лион (Лион)
    03.03.2021 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Ним (Ним)
    • Читайте нас: 
    11