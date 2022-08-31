Александр Мухин - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Мухин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Серпухов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Мухин
|Команда
|Ростов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Серпухов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Ахмат (Грозный)
|23.11.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|29.09.2022
|1' -64'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Москва)