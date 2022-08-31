Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Мухин - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Мухин
    Команда Ростов
    Состав Основной
    Родной город Серпухов
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Уфа (Уфа) 1:2 Ахмат (Грозный)
    27.11.2022 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 3:0 Ахмат (Грозный)
    23.11.2022 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 4:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    18.10.2022 Был в запасе Динамо (Москва) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    29.09.2022 1' -64' Ахмат (Грозный) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    14.09.2022 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 3:1 Оренбург (Оренбург)
    31.08.2022 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (Москва)
    • Читайте нас: 
    11