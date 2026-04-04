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Денис Скрыпников - статистика

Зенит
16 апреля 2001 (25)
#10 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Зенит
1 : 1
26.09.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Строгино
3 : 0
13.09.2026
Зенит
1' - 90'
89'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Зенит
2 : 1
05.09.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 75'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
19
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Зенит
1 : 1
26.09.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Строгино
3 : 0
13.09.2026
Зенит
1' - 90'
89'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Зенит
2 : 1
05.09.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Шумбрат
1 : 3
29.08.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Зенит
1 : 0
22.08.2026
Спартак Т
1' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Авангард
1 : 0
15.08.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Зенит
0 : 2
08.08.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Ротор-2
0 : 1
25.07.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Зенит
3 : 1
27.06.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Арсенал-2
1 : 1
31.05.2026
Зенит
1' - 89'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Зенит
1 : 0
23.05.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
СКА-Хабаровск-2
5 : 0
15.05.2026
Зенит
1' - 67'
33'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Зенит
1 : 3
08.05.2026
Шумбрат
1' - 90'
21'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Спартак Т
2 : 0
02.05.2026
Зенит
1' - 89'
89'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
0 : 1
25.04.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Зенит
2 : 0
04.04.2026
Ротор-2
1' - 90'
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